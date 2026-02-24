Размер шрифта
В Ленинградском зоопарке у тигра Амадея остановилось сердце

Александр Демьянчук/ТАСС

Из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности умер 16-летний амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что амурский тигр Амадей пал 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его уход — большая и тяжелая утрата для всех нас. В октябре хищнику должно было исполниться 17 лет», — говорится в публикации.

В зоопарке отметили, что с возрастом у тигра начали проявляться заболевания: дистрофия печени, почек, изменения в кишечнике. Амадей регулярно получал терапию от ветеринаров, а также заботу и любовь от сотрудников зоосада, которые учитывали особенные потребности животного.

До этого член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал, что в российских зоопарках фиксируется дефицит капибар.

Ранее мужчина передал Московскому зоопарку детеныша пумы.

 
