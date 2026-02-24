В Осаке мужчина пожертвовал администрации 21 килограмма золота на ремонт водопроводов, пишет Good News Network.

По cообщениям городских властей, дар был сделан анонимно, что вызвало удивление чиновников. Мэр Осаки Хидэюки Ёкояма заявил, что объем пожертвования «ошеломляет» и выразил благодарность незнакомцу, отметив, что модернизация инфраструктуры требует значительных инвестиций.

Муниципальная система водоснабжения, активно расширявшаяся в период послевоенного экономического роста, сегодня нуждается в масштабной модернизации, отметили чиновники. Около 250 километров трубопроводов признаны устаревшими и подлежат замене. В администрации подчеркнули, что полученные средства будут использованы в соответствии с пожеланием жертвователя — на обновление водопроводной сети.

Как пишут местные СМИ, система водоснабжения города была построена раньше, чем в ряде других японских мегаполисов, что ускорило ее физическое устаревание.

Ранее в Японии подростка арестовали за кибератаку с помощью ChatGPT.