Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Москва приблизились к «началу конца» конфликта. Заявление прозвучало накануне четырехлетней годовщины с начала СВО. В Кремле подтвердили, что Россия продолжает прикладывать все усилия для достижения мира, но спецоперация продолжится до тех пор, пока все цели не будут достигнуты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что Москва и Киев подошли к «началу конца» конфликта. При этом он обвинил Владимира Путина в «заигрывании» с Дональдом Трампом для ослабления переговорной позиции Украины.

«Я это вижу, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и со всем миром. Вот так обстоят дела. Путин думает, что выглядит убедительно и ему можно доверять. Нет — он плохой актер», — сказал бывший киноактер, ставший президентом Украины.

В интервью Зеленский также обратился к Евросоюзу с требованием прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в ЕС.

В свою очередь в Кремле отметили, что Россия с самого начала украинского конфликта предприняла усилия, чтобы завершить все мирным путем, в том числе было разработано соглашение, но после вмешательства Великобритании все сорвалось.

«Мы продолжаем усилия по миру. Сейчас все зависит от действий киевского режима», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают четыре года специальной военной операции на Украине, Песков подчеркнул, что интересы России будут обеспечены «в любом случае» .

24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. На данный момент под контролем РФ находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Наступление продолжается на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Выдуманное начало конца

Многие западные СМИ усомнились в том, что Россия и Украина действительно находятся на пути к миру. Так, Bloomberg пишет, что усилия Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса зашли в тупик.

«Переговоры уже несколько раз выходили за рамки установленных сроков, и даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят признаков приближения мира. Три раунда трехсторонних переговоров также не привели к решению проблемы и фактически зашли в тупик», — говорится в статье.

Тезисы, которые озвучивает украинский лидер, на самом деле принадлежат не ему, а его западным партнерам, которые финансируют продолжение конфликта, заявил в беседе с «Газетой.Ru» член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Зеленский вне зависимости от его юридического статуса, является актером, который играет роль президента Украины за деньги. В самом начале конфликта ему платили представители команды Джо Байдена, а сейчас, судя по всему, основные полномочия ушли в Лондон. Так что к его словам нужно относиться именно как к озвучке тезисов Запада», — считает политик.

По его мнению, не стоит доверять словам Зеленского о «начале конца конфликта», так как подобные фразы обычно нацелены на украинскую аудиторию или делаются, чтобы выслужиться перед Дональдом Трампом.

«От Зеленского не стоит ждать ничего, кроме провокаций. Российскому обществу стоит настраиваться на продолжение СВО до полного достижения всех поставленных первоначально целей», — заявил Климов.

«Западные хозяева» Зеленского часто заставляют играть его в словесную эквилибристику, подстраивая комментарии под нужную ситуацию. Видимо, было необходимо показать мнимую готовность Киева к миру, заключил Климов.

Россия и Украина действительно были бы близки к заключению мира, если бы Киев наконец-то согласился на выдвинутые Москвой условия. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы неоднократно подчеркивали, что сроки мирного урегулирования украинского конфликта на данный момент зависят исключительно от позиции Киева. Если бы Зеленский принял те предложения, что мы делали, то можно было бы действительно говорить о скором мире. Даже в Вашингтоне базово согласны с теми предложениями, что выдвинула Москва, так что дело только за Киевом», — сказала депутат.

Пока что все заверения Зеленского о готовности Украины к миру остаются на уровне слов, а к действиям Киев так и не перешел, отметила Журова.

«Слова не должны расходиться с тем, какие действия потом будут предприниматься. Поговорить красиво о мире Зеленский может, но вместе с тем создается впечатление, что говорит он это для того, чтобы показать США, что Киев делает шаги на пути к миру», — добавила депутат.

При этом Журова не исключила, что некоторые чиновники в Киеве начинают понимать, что на условия России рано или поздно придется соглашаться, учитывая, что европейские союзники все чаще говорят о своих истощенных ресурсах.

Когда завершится конфликт?

Соединенные Штаты неоднократно ставили сроки для завершения украинского конфликта. Однако даты постоянно сдвигались. На этот раз агентство Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп хочет завершить конфликт между Москвой и Киевом к 4 июля.

«Союзники говорят, что США стремятся заключить сделку по Украине до празднования 250-летия независимости США 4 июля 2026 года. Однако, по словам высокопоставленных европейских чиновников, нет признаков, что российская сторона готова согласиться на сделку без выполнения своих ключевых требований», — говорится в статье.

Телеканал CNN назвал несколько пунктов, которые препятствуют заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Прежде всего — это гарантии безопасности , о которых неоднократно говорил украинский лидер.

По словам самого Зеленского, также существуют разногласия по поводу последовательности шагов к миру. Трамп хочет, чтобы Киев сначала подписал мирное соглашение и сделку с США и европейскими странами. Однако Зеленский настаивает на том, что сначала гарантии безопасности должны быть согласованы и ратифицированы конгрессом США.

Учитывая весь список требований Зеленского, вряд ли украинский конфликт закончится даже в текущем году. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Я не вижу возможностей заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой в этом году, при условии, что Зеленский и дальше будет занимать должность украинского президента. Требования, которые он выдвигает тем же США, слишком серьезны, и вряд ли в Вашингтоне пойдут на это», — сказал экс-нардеп.

Он напомнил, что Трамп неоднократно говорил, что для начала нужно подписать мирное соглашение, чтобы получить гарантии безопасности, но Зеленский не слышит этого и продолжает настаивать на своем, такая же ситуация и с требованием о вступлении в Евросоюз.

«По сути Зеленский сейчас бьется не за гарантии безопасности для Украины, а за гарантии безопасности для себя. Но вот это затягивание мирного урегулирования может только ухудшить ситуацию, так как со временем европейские страны могут решиться на фатальные действия, которые способны привести к ядерной войне», — заключил Олейник.

Предполагать, что мир будет заключен к 4 июля, было бы крайне опрометчиво, учитывая, что одним из основных требований России является Донбасс, а Зеленский не готов передавать эти территории. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Даты окончания украинского конфликта уже неоднократно менялись, вот сейчас появилась новая. Нет никаких оснований полагать, что на этот раз конфликт действительно будет завершен к 4 июля, так как для Зеленского завершение конфликта будет означать немедленную политическую смерть и несет угрозу личной безопасности», — сказал политолог.

При этом создается впечатление, что украинская политическая верхушка уже находится в состоянии «предсмертной агонии», заявил он.

«В своих последних интервью Зеленский обвиняет всех — и США, и Россию, и даже Евросоюз. У него началась стадия предсмертной агонии, так как он уже не знает, кого стоит обвинять в собственных неудачах. Не думаю, что человек в такой ситуации готов будет добровольно пойти на заключение мирного соглашения», — заключил Ордуханян.