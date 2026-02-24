Размер шрифта
На 75-м году жизни скончалась звезда фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук

В возрасте 74 лет умерла заслуженная артистка России Ирина Шевчук
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка России Ирина Шевчук. Об этом сообщила ТАСС ее дочь актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

«Да, это правда. [Последнее время] она очень сильно болела», — сказала она агентству.

Александра уточнила, что причиной смерти ее матери стала лимфома головного мозга. Дату и место прощания Афанасьева-Шевчук не назвала.

На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она написала: «Моя душа, моя любовь, моя жизнь… Я говорю тебе до свидания… Мы все равно все встретимся там».

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, будучи школьницей с семьей переехала в Киев. Окончила ВГИК. Была замужем за композитором Александром Афанасьевым. В 1981-м у них родилась дочь. Александр Афанасьев умер в 2020 году.

Ирина Шевчук наиболее известна по роли Риты Осяниной в кинокартине «А зори здесь тихие». Всего в фильмографии более 50 работ.

Лимфома головного мозга — это агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся из лимфоидной ткани центральной нервной системы (ЦНС), чаще у пожилых (60-65 лет) или лиц с ослабленным иммунитетом.

Ранее умер актер из «Реальных пацанов».
 
