Дети экс-солистки «Вороваек» разбились при катании на санках

В Оренбургской области погибли сын и дочь певицы Яны Павловой
Telegram-канал Яна Павлова

В Оренбургской области разбились при катании на санках двое детей экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Трагический инцидент произошел 22 февраля в селе Подгородняя Покровка. 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы Яны Павловой во время катания на санках упали с крутого оврага и получили травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Сейчас близкие Павловой открыли сбор помощи для певицы.

О случившемся стало известно накануне, однако личности погибших не раскрывались. Как написал во «ВКонтакте» глава Подгородней Покровки Максим Кабанов, предположительно, девушка и мальчик неудачно скатились на санках с геологического природного памятника — склона горы «Крутой обрыв». Чиновник выразил соболезнования их родным и предупредил жителей об опасности катания на тюбингах в не предназначенных для этого местах.

Ранее УАЗ с туристами из Китая провалился под лед на Байкале.

 
