«Я ветеран войны, ты щенок»: в Ставрополе мужчина избил парня из-за лифтов в подъезде

Житель Ставрополя представился ветераном войны и избил соседа из-за лифтов
Предоставлено пострадавшими

Житель Ставрополя избил своего соседа на лестничной клетке — ему не понравилось, что молодой человек вызвал три лифта на первый этаж. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам пострадавший Станислав Куцаев, отметив, что мужчина был пьян и представлялся «ветераном войны».

«Я приехал домой в районе 22 часов. У подъезда был сосед, с которым произошел весь конфликт, его супруга и два маленьких ребенка. В отсеке лифтов я нажал все три кнопки, три лифта вызвал, потому что там целая семья стоит и я один — зачем тесниться будем в одном лифте? Я зашел с ними вместе в грузовой. Сосед был в алкогольном опьянении. Я стоял возле пульта, нажал свой этаж, и он поворачивается ко мне, говорит уже с негативным посылом, зачем я вызвал три лифта. Я ему объясняю, для чего это сделал. Это логично, чтобы, говорю, это было удобно, комфортно. И уже начинается прям в негативном посыле, что из-за таких дебилов, как я, он долго свой лифт ждет, потому что их на первый этаж якобы спускают. И он говорит, что сейчас мы с тобой выйдем. У него в руках были пакеты, он их передал жене, она спокойно уехала, он остался со мной дальше драться. Как раз мой этаж, выходим из лифта, и он нанес удар. Я начал отмахиваться. У нас есть полная видеофиксация, как это произошло и насколько зверски он меня душил», — сказал он.

По словам Куцаева, нападавший во время драки заявил, что он — ветеран СВО. Молодой человек добавил, что после драки у него диагностировали перелом носа и руки.

«Он начал стягивать мою одежду, у меня кофта с горлом высоким, из-за этого я ничего не вижу, я ничего не мог сделать, он меня повалил на пол, сел на меня. Он тяжелее меня, наверное, килограмм на 30-40. Он наносил удары, тянул за волосы, душил очень сильно. Он мне сам говорил во время, когда душил, что я уже синий. И потом он достал телефон и говорит: «Читай, кто я». Я ничего не понимаю, в таком состоянии ты особо читать-то и не можешь. И он говорит, типа, читай. Я читаю — там было ветеран написано, я ветеран войны. Потом, когда уже я начал вставать, он меня ногами еще пнул, у меня ссадины остались на спине. Я встал, все, говорю, я услышал твою позицию, давай закончим, оставь меня. А он начал опять подходить, уходить, подходить, уходить и потом говорить, что пока я прятался, он воевал за меня. Говорит: «Ты щенок». Там моя кровь была, на плитке на этаже. Он в конце сказал, если завтра не отмою, он придет, проверит, проведет еще раз беседу. У меня перелом носа, сломана рука, у меня отекшие глаза, у меня очень много ссадин. Все заключения мы получили у врачей вчера ночью и написали заявление в полицию», — добавил он.

О том, что неизвестный мужчина напал на своего соседа в одном из жилых домов Ставрополя, рассказал в соцсетях брат пострадавшего, блогер Евгений Куцаев. В беседе с «Газетой.Ru» мужчина отметил, что нападавший не имеет к спецоперации на Украине никакого отношения.

«Он привлекался неоднократно по хулиганке, он никак не относится к СВО. Но чтобы запугать моего брата и чтобы мы не писали заявление, он назвался участником СВО», — сообщил Евгений.

В комментариях к видео блогера о ситуации одна из пользовательниц представилась второй стороной конфликта и отметила своего мужа. На странице мужчины по имени Николай «Газета.Ru» обнаружила видео, на котором он подтвердил причину конфликта, заявил, что он «никакой не СВОшник» и обвинил братьев в «хайпе на участниках боевых действий».

Ранее военный избил экс-тещу собачьей миской, надел ей ведро на голову и отделался штрафом.

 
