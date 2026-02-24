Путин сделал заявление о взрыве у вокзала в Москве

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве мог стать результатом вербовки. Об этом на заседании коллегии ФСБ России заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны, но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет скорее всего», — сказал он.

По словам главы государства, человеку «всучили» бомбу, а потом дистанционно взорвали ее и сотрудников МВД.

Взрыв около служебной машины, находившейся в районе Савеловского вокзала в Москве, произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Как выяснили следователи, причиной стал самоподрыв неизвестного мужчины. В результате пострадали сам злоумышленник и три сотрудника ДПС, сидевшие в автомобиле. Подозреваемый и один из инспекторов получили несовместимые с жизнью травмы. Еще двух полицейских доставили в медицинское учреждение, в данный момент их состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Telegram-канал SHOT написал, что использованное злоумышленником самодельное взрывное устройство имело мощность около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее Путин обвинил Запад в поддержке терроризма против России.