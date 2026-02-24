Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Волгоградской области ревнивый муж избил жену до разрыва печени

Женщина не выжила после того, как муж избил ее ногами под Волгоградом
Shutterstock

В Волжском мужчину задержали за расправу над женой из ревности, сообщает СУ СК России по Волгоградской области.

Вечером 19 февраля между супружеской парой из Волжского произошел бытовой конфликт. Во время распития алкоголя мужчина поднял руку на жену и стал избивать ее. После того, как он нанес несколько ударов кулаков в область головы и шеи, пострадавшая упала на пол, но агрессор не остановился.

Он продолжил избивать жертву и еще около десяти раз ударил ее ногами в область головы, живота и грудной клетки. Женщина получила тупую травму живота и разрыв печени, из-за чего у нее началось массивное внутреннее кровотечение и развился геморрагический шок.

Медикам не удалось ее спасти. К настоящему времени мужа потерпевшей задержали и арестовали, возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ведется следствие.

Ранее ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!