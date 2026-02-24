В Волгоградской области ревнивый муж избил жену до разрыва печени

Женщина не выжила после того, как муж избил ее ногами под Волгоградом

В Волжском мужчину задержали за расправу над женой из ревности, сообщает СУ СК России по Волгоградской области.

Вечером 19 февраля между супружеской парой из Волжского произошел бытовой конфликт. Во время распития алкоголя мужчина поднял руку на жену и стал избивать ее. После того, как он нанес несколько ударов кулаков в область головы и шеи, пострадавшая упала на пол, но агрессор не остановился.

Он продолжил избивать жертву и еще около десяти раз ударил ее ногами в область головы, живота и грудной клетки. Женщина получила тупую травму живота и разрыв печени, из-за чего у нее началось массивное внутреннее кровотечение и развился геморрагический шок.

Медикам не удалось ее спасти. К настоящему времени мужа потерпевшей задержали и арестовали, возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ведется следствие.

