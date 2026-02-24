«Калашников» отгрузил востребованные на СВО укороченные автоматы

«Калашников» отгрузил первую в этом году партию укороченных автоматов АК-12К

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику первую в 2026 году партию укороченных 5,45 мм автоматов АК-12К. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там заявили, что данное изделие крайне востребовано в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Объемы его выпуска в текущем году выросли значительно, отметили в концерне.

В пресс-службе также рассказали, что укороченный автомат Калашникова АК-12К создал конструкторский коллектив предприятия по запросам штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск РФ. Это оружие в кратчайшие сроки было поставлено на плановое производство.

«АК-12К отличают улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, которые отвечают требованиям современного боя. При меньших массогабаритных характеристиках изделие сохранило все качества полноразмерного 5,45 мм АК-12. Укомплектован прибором малошумной стрельбы (ПМС)», — сказано в сообщении.

До этого концерн «Калашников» поставил Вооруженным силам России партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62 мм.

Ранее сообщалось, что «Калашников» запустит серийный выпуск разведывательных дронов.