Фигурист Гуменник рассказал, что его выгнали из школы

Фигурист Гуменник вспомнил, как его выгнали из школы из-за тренировок
Amanda Perobelli/Reuters

Российский фигурист, участник зимних Олимпийских игр — 2026 Петр Гуменник вспомнил, что из-за постоянных тренировок по фигурному катанию не мог посещать школу, что в итоге привело к проблемам. Его слова приводит Sports.ru.

«Потом меня выгнали. Им не нравилось, что я много времени провожу на тренировках и не сдаю полный объем домашних заданий. А мне это было не так интересно. Ушел в другую школу. В итоге восьмой-девятый класс был там, учиться в тот момент совсем не нравилось. Родители пытались заставить, но заставить меня невозможно», — поделился он.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигурист — действующий чемпион России и победитель финала Гран-при России.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее Малинин назвал цель после восьмого места на ОИ-2026.

 
