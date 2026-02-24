Четыре года СВО в фотографиях

Размер шрифта
24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала Специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, к настоящему времени под контролем России находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются. Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Среди занятых российской армией в 2025 году укрепленных городов — Курахово, Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград), Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Гуляйполе и другие.

Зимой 2025-2026-го в результате обстрелов Украина оказалась на грани энергетического коллапса: значительная часть генерирующих мощностей разрушена, многочасовые отключения электричества стали обыденностью во многих городах, включая Киев. За четыре года конфликта численность населения Украины сократилась, по приблизительным оценкам, более чем на 10 млн человек. К 2025 году она снизилась до 28,7 млн граждан. Миллионы жителей покинули страну на фоне боевых действий.

С начала СВО Киеву активно помогали оружием и деньгами США и Евросоюз. По данным Кильского института мировой экономики, на конец 2025 года объем помощи Украине со стороны ЕС оценивался в $79,34 млрд, США потратили на те же цели $130,65 млрд, причем две трети этой суммы — военные поставки.

После возвращения к власти президента США Дональда Трампа переговоры по урегулированию украинского конфликта заметно активизировались. Встречи российской и украинской делегаций проходили в Стамбуле, Абу-Даби и Женеве, им предшествовал российско-американский саммит в Анкоридже (Аляска). К какому-либо взаимоприемлемому соглашению стороны не пришли. В России неоднократно заявляли, что цели СВО будут так или иначе достигнуты: военным или дипломатическим путем. Четыре года военной операции — в кадрах нашей фотогалереи.
 
