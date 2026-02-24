Путин: «Турецкий» и «Голубой» потоки могут взорвать

Путин: есть информация о возможном взрыве газопроводов в Черном море

Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море могут взорвать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает «Интерфакс».

«Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря — это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут», — сказал он.

Путин также заявил о необходимости принятия «серьезных дополнительных мер» для охраны государственной границы. Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов, подчеркнул президент.

В данный момент «Турецкий поток» продолжает активно работать, наращивая объемы прокачки газа в Европу, особенно во второй половине 2025 года. Несмотря на попытки ЕС ограничить поставки, проект обеспечивает значительную часть европейского импорта через Турцию, а Россия поставляла рекордные объемы газа по этому маршруту.

В октябре прошлого года директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Россия владеет информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода.

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».