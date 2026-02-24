Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин: «Турецкий» и «Голубой» потоки могут взорвать

Путин: есть информация о возможном взрыве газопроводов в Черном море

Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море могут взорвать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает «Интерфакс».

«Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря — это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут», — сказал он.

Путин также заявил о необходимости принятия «серьезных дополнительных мер» для охраны государственной границы. Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов, подчеркнул президент.

В данный момент «Турецкий поток» продолжает активно работать, наращивая объемы прокачки газа в Европу, особенно во второй половине 2025 года. Несмотря на попытки ЕС ограничить поставки, проект обеспечивает значительную часть европейского импорта через Турцию, а Россия поставляла рекордные объемы газа по этому маршруту.

В октябре прошлого года директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Россия владеет информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода.

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!