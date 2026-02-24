«Катастрофические последствия». Россия узнала о планах Запада передать Украине ядерное оружие

Медведев заявил, что после передачи Украине ЯО РФ может использовать любое оружие

Совет Федерации направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с данными СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные взрывные устройства. В документе подчеркивается, что такой «безответственный сговор» может привести к катастрофическим последствиям. Зампред Cовбеза Дмитрий Медведев заявил, что в этом случае Россия будет вынуждена применить любое оружие, включая нестратегическое ядерное. «А в случае необходимости — и по странам-поставщикам», — отметил он.

Великобритания и Франция должны провести парламентские расследования после сообщений о том, что Лондон и Париж намерены передать Украине ядерное оружие. Совет Федерации направил по дипломатическим каналам обращение в парламенты этих стран, сообщает РИА Новости.

«В связи с информацией СВР России о намерении Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства сенаторы Российской Федерации призвали членов палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также депутатов национального собрания и членов сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования», — говорится в обращении сенаторов СФ.

Также обращения были направлены в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

В Совфеде отметили, что «безответственный сговор» Великобритании и Франции может привести к «катастрофическим последствиям».

«В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение»,

— сказано в документе.

Ядерный заговор

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие, чтобы повлиять на ход переговоров по урегулированию конфликта.

«Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой», — говорится в заявлении пресс-службы СВР.

В настоящее время, по данным СВР России, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.

«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.»,

— говорится в сообщении.

Реакция России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил RT, что передача Киеву ядерного оружия может вынудить Россию использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий (передаче Киеву ядерных технологий. — «Газета.Ru») придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране.

А в случае необходимости — и по странам-поставщикам»,,

— отметил Медведев, отвечая на вопрос о предполагаемых планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию СВР очень опасной.

«Это вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это опасная информация», — подчеркнул Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентский совет обсудит эту информацию, а сведения о том, что Париж и Лондон готовятся вооружить Киев ядерным оружием, требуют «незамедлительного реагирования».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова украинского президента Владимира Зеленского об обладании ядерным оружием, высказанные на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, стали одной из причин начала спецоперации.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — отметила Захарова.

«Перестанут существовать»

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что ранее подобных сценариев в мировой истории не было.

«Передача ядерных взрывных технологий и средств доставки <...> Это просто невозможная вещь, ибо до определенного момента, то есть до сегодняшнего дня, подобных прецедентов просто не было»,

— подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что Великобритания и Франция могли намеренно сфабриковать информацию о своих намерениях, чтобы надавить на Россию. В противном случае, Москве придется нанести по ним превентивный удар.

«Вы просто вот представьте себе такой момент. Да, они передали. Украина применила подобные вещи. Что будет непосредственно с самой Англией, Францией? Это же не станет каким-то неизвестным фактом. Это еще на этапе передачи будет ясно. Тут единственное, что остается и приходит в голову, это нанесение превентивного удара по этим странам, страны просто прекратят свое существование», — указал собеседник.

Для потенциальной передачи Киеву ядерного оружия Франция и Великобритания в любом случае должны будут «получать добро» от США, добавил Кузнецов.

«Пойдут ли Штаты на подобную вещь? Не уверен, благо они сразу очутятся под таким же ударом», — заключил эксперт-ядерщик.