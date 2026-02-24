Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Женщине, жаловавшейся на зуд в половых органах, диагностировали рак

В Британии у женщины, которая три года ходила с молочницей, диагностировали рак
Евгений Биятов/РИА Новости

Женщина из Великобритании три года не знала о том, что у нее рак вульвы. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя британка впервые обратила внимание на визуальные изменения половых органов в 2022 году, но списывала это на особенности анатомии. В январе 2025 года она обратилась к медикам и пожаловалась на непривычные ощущения.

«Я не могла носить нижнее белье, не могла ходить и не могла спать, я испытывала невыносимую боль», – сообщается в публикации.

В течение трех месяцев она обращалась к врачам, но они утверждали, что это из-за молочницы. Только в апреле пациентку направили на биопсию, после которой диагностировали рак вульвы третьей стадии.

Такой вид рака является одним из редких. В основном такое заболевание встречается у женщин старше 60 лет.

Британка перенесла несколько операций и на данный момент восстанавливается. По словам самой пациентки, она испытывает боль во время похода в туалет. Также врачи заявили, что у нее может пропасть чувствительность.

Ранее россиянка чуть не лишилась печени из-за пристрастия к БАДам.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!