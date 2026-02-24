Женщине, жаловавшейся на зуд в половых органах, диагностировали рак

В Британии у женщины, которая три года ходила с молочницей, диагностировали рак

Женщина из Великобритании три года не знала о том, что у нее рак вульвы. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя британка впервые обратила внимание на визуальные изменения половых органов в 2022 году, но списывала это на особенности анатомии. В январе 2025 года она обратилась к медикам и пожаловалась на непривычные ощущения.

«Я не могла носить нижнее белье, не могла ходить и не могла спать, я испытывала невыносимую боль», – сообщается в публикации.

В течение трех месяцев она обращалась к врачам, но они утверждали, что это из-за молочницы. Только в апреле пациентку направили на биопсию, после которой диагностировали рак вульвы третьей стадии.

Такой вид рака является одним из редких. В основном такое заболевание встречается у женщин старше 60 лет.

Британка перенесла несколько операций и на данный момент восстанавливается. По словам самой пациентки, она испытывает боль во время похода в туалет. Также врачи заявили, что у нее может пропасть чувствительность.

