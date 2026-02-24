Размер шрифта
Зеленский обновил состав делегации для переговоров о вступлении Украины в ЕС

Зеленский исключил Ермака из делегации для переговоров о членстве Украины в ЕС
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации для участия в переговорах о вступлении страны в Евросоюз. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Как следует из документа, Зеленский исключил из состава переговорной группы экс-главу своего офиса Андрея Ермака и сменил главу делегации, освободив от этих обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Ольгу Стефанишину. Вместо нее украинскую делегацию на переговорах с представителями ЕС возглавит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

24 февраля Зеленский в интервью газете Financial Times выдвинул европейским союзникам требование. Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в союз до 2027 года.

До этого президент Украины заявлял о технической готовности Украины к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Ранее Кулеба объяснил, зачем Украине нужно вступить в ЕС.

 
