Германия не пересматривала позицию и все еще не намерена поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил глава оборонного ведомства Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk.

По его словам, эти ракеты не способны повлиять на исход конфликта и не поспособствуют его завершению. Передача Taurus ВСУ рискует спровоцировать эскалацию, заметил глава МО ФРГ.

«Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку», — сказал Писториус.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ноябре 2024 года депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер заявил, что Мерц допустил ошибку, когда решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

По словам политика, ни у спецслужб, ни у оборонных компаний Германии не было ограничений в данном вопросе, однако канцлер принял соответствующее решение самостоятельно и «не сдержал свое слово». Депутат пришел к выводу, что отказ Мерца от поставок подорвал доверие к канцлеру не только внутри страны, но и на международной арене.

Ранее Мерц оскорбительно высказался о России.