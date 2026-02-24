Размер шрифта
В США раскритиковали преследование пенсионера в Германии, назвавшего Мерца Пиноккио

Госдепартамент США раскритиковал Германию за расследование против пенсионера
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс в соцсети X раскритиковала решение властей Германии о проведении расследования в отношении пенсионера, назвавшего канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио.

«Не только отрицание Холокоста подстегивает полицию к репрессиям в Германии. Это уголовное расследование выглядит как «оскорбление величества», — написала она.

По словам Роджерс, большинство немцев не хотели бы, чтобы законы применялись в подобном ключе.

До этого полиция в Германии начала расследование в отношении пенсионера за комментарий в социальных сетях, в котором он назвал канцлера страны Фридриха Мерца Пиноккио.

Житель Хайльбронна в конце октября прошлого года написал в соцсети, что в город «приезжает Пиноккио». Таким образом мужчина прокомментировал пост местной полиции, в котором говорилось, что из-за визита Мерца введены временные ограничения на перелеты. Спустя три месяца, в январе, мужчина получил письмо от полиции о том, что в отношении него начато расследование. Мужчина подозревается в оскорблении канцлера (параграф 188 уголовного кодекса ФРГ).

Ранее канцлера Германии Фридриха Мерца критиковали за высказывания о возможном истощении России.

 
