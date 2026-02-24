Водонаева послала журналистку работать на рынок

Блогерша Водонаева раскритиковала журналистку, которая обратилась к Волочковой на «ты»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в Telegram-канале возмутилась журналистке, которая на светской встрече разговаривала с балериной Анастасией Волочковой на «ты».

Водонаева поинтересовалась, «в какой забегаловке» работает корреспондент. Она осудила за обращение к артистке не на «вы».

«Дичь какая. Ей бы на рынке работать, а не на ивенты ходить. Москва, наши дни…» — заявила телеведущая.

В декабре Алена Водонаева в интервью Евгении Медведевой послала матом Ксению Собчак.

Водонаева подчеркнула, что никогда не пойдет на интервью к Собчак после лишения свободы сотрудников журналистки. А именно, после заключения авторов канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева в колонию строгого режима. Блогерша уверена, что вся вина лежит на Собчак.

Как отметила Водонаева, в уголовном деле Бигаева и Романовского нигде не фигурировала Собчак. Блогерша подчеркнула, что не отрицает профессионализма Собчак в журналистике. Однако у нее есть вопросы к моральному облику коллеги. Блогерша назвала бывшую коллегу по «Дому-2» нехорошим и непорядочным человеком.

Ранее Алена Водонаева сделала пластику.