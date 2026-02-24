Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Водонаева послала журналистку работать на рынок

Блогерша Водонаева раскритиковала журналистку, которая обратилась к Волочковой на «ты»
alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в Telegram-канале возмутилась журналистке, которая на светской встрече разговаривала с балериной Анастасией Волочковой на «ты».

Водонаева поинтересовалась, «в какой забегаловке» работает корреспондент. Она осудила за обращение к артистке не на «вы».

«Дичь какая. Ей бы на рынке работать, а не на ивенты ходить. Москва, наши дни…» — заявила телеведущая.

В декабре Алена Водонаева в интервью Евгении Медведевой послала матом Ксению Собчак.

Водонаева подчеркнула, что никогда не пойдет на интервью к Собчак после лишения свободы сотрудников журналистки. А именно, после заключения авторов канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева в колонию строгого режима. Блогерша уверена, что вся вина лежит на Собчак.

Как отметила Водонаева, в уголовном деле Бигаева и Романовского нигде не фигурировала Собчак. Блогерша подчеркнула, что не отрицает профессионализма Собчак в журналистике. Однако у нее есть вопросы к моральному облику коллеги. Блогерша назвала бывшую коллегу по «Дому-2» нехорошим и непорядочным человеком.

Ранее Алена Водонаева сделала пластику.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!