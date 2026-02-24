Размер шрифта
Зеленский ввел санкции против российских историков

Зеленский ввел санкции против российских историков Миллера и Чубарьяна
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских историков и организаций, которых в Киеве обвиняют в «оправдании» специальной военной операции (СВО), «фальсификации» истории и «похищении» культурных ценностей. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

В частности, в санкционный список попали соавтор школьного учебника по истории России Александр Чубарьян, историк Алексей Миллер и глава министерства культуры Херсонской области Артем Лагойский.

8 февраля Зеленский сообщил, что ввел санкции против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора. По его словам, первая часть санкций направлена против иностранных компаний, которые поставляют в РФ компоненты для производства ракет и дронов, вторая — против компаний, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Кроме того, рестрикции были введены в отношении «структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг».

Ранее под санкции Украины попали 70 компаний и пять россиян.

 
