Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы безопасности

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе был эвакуирован из резиденции в Канберре по причине угрозы безопасности. Об этом пишет портал news.com.au.

«Энтони Альбанезе был эвакуирован... из своей резиденции в Канберре в связи с серьезной угрозой безопасности», — говорится материале.

По данным журналистов, эвакуация была связана с угрозой взрыва бомбы. Как сообщил портал, представитель правоохранительных органов рассказал Agence France-Presse, что никаких подозрительных предметов не обнаружили. Уточняется, что политик не пострадал.

Энтони Альбанезе занимает пост премьер-министра Австралии с 23 мая 2022 года. Он является 31-м главой правительства страны и лидером Лейбористской партии.

24 февраля сообщалось, что Австралия ввела новые санкции против 180 связанных с Россией физических лиц, компаний и «теневого флота». Как заявил премьер, политика Москвы в отношении Киева нарушают международное право.

Ранее сообщалось о продаже Австралией военных объектов для поддержки экономики.