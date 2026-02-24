Звезда «Великолепного века» отказал Никасу Сафронову в совместной выставке

Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал, как отказал российскому художнику Никасу Сафронову в совместной выставке. Новый выпуск передачи «ALEKÓ in my bag» с участием артиста вышел на платформе «VK Видео».

По словам Озчивита, он присутствовал на закрытом мероприятии Сафронова в России.

«Он даже предложил мне организовать совместную выставку, но он настоящий мэтр, рядом с ним я бы выглядел как ученик — поэтому я вежливо поблагодарил его, сказал, что у меня нет времени. Для такой серьёзной работы мне надо было написать 10–15 картин. Может, однажды это получится. Более того, Никас Сафронов написал наш с супругой портрет — картина висит у нас в гостиной», — признался он.

В 2024-м Бурак Озчивит сыграл эпизодическую роль в российском фильме «Елки 11». По сюжету, турецкий актер приезжает в Россию с гастролями. А его российская фанатка пытается понять, как завоевать сердце зарубежного артиста.

Также звезда «Великолепного века» рассказал о своих ночных походах к холодильнику.

Ранее Бурак Озчивит признался, что уже 20 лет стрижет себя сам.