Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Звезда «Великолепного века» отказал Никасу Сафронову в совместной выставке

Актер Озчивит получил портрет от художника Сафронова
A L E K O/VK

Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал, как отказал российскому художнику Никасу Сафронову в совместной выставке. Новый выпуск передачи «ALEKÓ in my bag» с участием артиста вышел на платформе «VK Видео».

По словам Озчивита, он присутствовал на закрытом мероприятии Сафронова в России.

«Он даже предложил мне организовать совместную выставку, но он настоящий мэтр, рядом с ним я бы выглядел как ученик — поэтому я вежливо поблагодарил его, сказал, что у меня нет времени. Для такой серьёзной работы мне надо было написать 10–15 картин. Может, однажды это получится. Более того, Никас Сафронов написал наш с супругой портрет — картина висит у нас в гостиной», — признался он.

В 2024-м Бурак Озчивит сыграл эпизодическую роль в российском фильме «Елки 11». По сюжету, турецкий актер приезжает в Россию с гастролями. А его российская фанатка пытается понять, как завоевать сердце зарубежного артиста.

Также звезда «Великолепного века» рассказал о своих ночных походах к холодильнику.

Ранее Бурак Озчивит признался, что уже 20 лет стрижет себя сам.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!