Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент нет шансов на достижение мирного соглашения по Украине, а большинство предлагаемых планов – «абстрактный набор рассуждений». Его слова приводит «Европейская правда».

«Нет никаких доказательств того, что все это [мирные приговоры] является чем-то реальным. Некоторые из предлагаемых планов выглядят пока как чисто абстрактный набор рассуждений. И я не думаю, что у нас есть реальный шанс достичь мира», – заявил Джонсон.

Он также посетовал, что Запад применяет «примерно десятую часть того давления, которое необходимо оказывать» на Россию, чтобы склонить к переговорам.

В 2024 году Борис Джонсон в своих мемуарах удивился тому, что его считают виновным в срыве мирных переговоров в 2022 году. Он написал, что украинские власти не собирались соглашаться на российские условия, которые якобы «предполагали унижение Украины» и превращение ее «в вассала России».

В февральской статье для Wall Street Journal Джонсон заявил, что европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, отправив европейские войска в один из «безопасных» районов Украины. Также он написал, что Европа должна утвердить свою состоятельность не разговорами, а помощью Украине в конфликте с Россией.

