Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Борис Джонсон не увидел перспектив к миру на Украине

Экс-премьер Британии Джонсон не увидел шансов достичь мира на Украине
Gonzalo Fuentes/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент нет шансов на достижение мирного соглашения по Украине, а большинство предлагаемых планов – «абстрактный набор рассуждений». Его слова приводит «Европейская правда».

«Нет никаких доказательств того, что все это [мирные приговоры] является чем-то реальным. Некоторые из предлагаемых планов выглядят пока как чисто абстрактный набор рассуждений. И я не думаю, что у нас есть реальный шанс достичь мира», – заявил Джонсон.

Он также посетовал, что Запад применяет «примерно десятую часть того давления, которое необходимо оказывать» на Россию, чтобы склонить к переговорам.

В 2024 году Борис Джонсон в своих мемуарах удивился тому, что его считают виновным в срыве мирных переговоров в 2022 году. Он написал, что украинские власти не собирались соглашаться на российские условия, которые якобы «предполагали унижение Украины» и превращение ее «в вассала России».

В февральской статье для Wall Street Journal Джонсон заявил, что европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, отправив европейские войска в один из «безопасных» районов Украины. Также он написал, что Европа должна утвердить свою состоятельность не разговорами, а помощью Украине в конфликте с Россией.

Ранее Арестович заговорил о втором наступлении ВС РФ на Киев.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!