Фургал описал свое пребывание в «Лефортово» анекдотом

Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал анекдот, который, по его словам, описывает происходящее в его жизни.

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть»», — озвучил анекдот экс-губернатор.

Он заверил, что спит отлично и совесть его не мучает, но «мучит только чужое предательство».

В завершении Фургал отметил, что жизнь надо воспринимать такой, как она есть.

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