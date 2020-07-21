В Минобороны сообщили, что первая российская вакцина от COVID-19 готова

Замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 готова. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Он отметил, что специалисты и ученые Национального исследовательского центра уже провели окончательную оценку проведенных испытаний.

По его словам, иммунитет к коронавирусу выработался у всех принимавших участие в испытаниях препарата добровольцев.

«Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заключил Цаликов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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