В Кремле сообщили, что вакцина от COVID сначала будет доступна для самых нуждающихся

В России пока нет ни одной готовой вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому говорить о вакцинации пока рано, но в первую очередь они будут доступны для больше всего нуждающихся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля также сообщил, что в настоящее время несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершены, и есть обнадеживающие результаты этого экспериментального использования.

«Вместе с тем, пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины», — пояснил Песков.

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