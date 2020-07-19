В Петербурге суточный прирост случаев коронавируса опустился до минимума

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирусом заразились 202 человека, что стало самым низким показателем с конца апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Всего в городе заразились 29 тысяч, выздоровели 22 тысячи, погибли 1,8 тысячи пациентов. Ранее сообщалось, что 8% петербуржцев имеют иммунитет к коронавирусу.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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