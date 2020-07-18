Синоптики рассказали, какая погода ожидает Россию в августе

На большей части России в августе ожидается погода в пределах климатической нормы или теплее обычного. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Предполагается, что теплее обычного будет на севере Западной Сибири, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

Прохладнее обычного (в пределах +30℃) будет в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге.

В Москве и Московской области ожидается погода в пределах климатической нормы (ночью — +9-14℃, а днем — +20-25℃).

Предполагается, что на большей части европейской территории России осадки будут в пределах климатической нормы. Значительное их количество ожидается в Предуралье, в Башкирии, Свердловской, Курганской и Челябинской областях и др.

Меньше нормы осадков может выпасть в Брянской, Курской области, в Ямало-Ненецком округе, на Чукотке и других регионах.

В Москве в августе осадков обычно выпадает 77 мм. Ожидается, что и в нынешнем году дожди не превысят климатическую норму.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 2019 год включен в список самых теплых за всю историю наблюдений

— Вильфанд подверг сомнению существование метеозависимости

— В Москве в субботу ожидается до +22°С