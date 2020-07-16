СК просит арестовать еще четырех человек, обвиняемых в торговле младенцами
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Следственный комитет России просит арестовать Басманный суд Москвы еще трех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.
«В суд поступили четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Морозова.
Она добавила, что всем предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми».
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