СК просит арестовать еще четырех человек, обвиняемых в торговле младенцами

Следственный комитет России просит арестовать Басманный суд Москвы еще трех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

«В суд поступили четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Морозова.

Она добавила, что всем предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми».

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