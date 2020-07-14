Сомнолог рассказала, как спать в жару без кондиционера

Для того, чтобы комфортно спать в жаркую погоду без использования кондиционеров необходимо следовать нескольким простым советам. О них телеканалу «Звезда» рассказала член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова.

Она подчеркнула, что в спальне стоит ставить на ночь увлажнитель или же таз с холодной водой, закрыв при этом шторы, но открыв окно.

При этом специалист просит не накрываться летом одеялами или же использовать покрывала из льна или хлопка. При этом стоит избегать синтетических изделий, так как они не дают коже дышать.

«Но мне кажется, что кондиционер — оптимальный вариант», — заключила Максимова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам рассказали об опасности храпа

— Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

— Диетолог рассказал, какие продукты могут спровоцировать бессонницу