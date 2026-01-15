Слуцкий раскрыл, может ли он однажды возглавить «Спартак»

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Fonbet» признался, что сейчас не видит себя во главе московского «Спартака».

«Еще раз говорю: пока у меня вообще нет мысли возвращаться в чемпионат России», — сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. После вылета с Евро-2016 тренер покинул команду.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее футбольный агент рассказал, что получил противоречивую информацию о новом тренере «Спартака».