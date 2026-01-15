Марлон Брандо мог быть отцом одного из детей Майкла Джексона

Отцом одного из детей певца Майкла Джексона мог быть голливудский актер Марлон Брандо. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на документы, якобы имеющиеся в наличии у Пэрис и Принса Джексонов.

По данным издания, Брандо мог дать свой генетический материал, чтобы помочь Джексону обзавестись младшим сыном.

Пэрис и Принс Джексоны, крестным отцом которых был Брандо, сейчас ведут спор о судьбе наследства отца с его распорядителями. Они якобы нашли документы о суррогатном материнстве. Официальных подтверждений отцовства Брандо не было.

Gmb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официально у самого Марлона Брандо было 11 детей. Звезды «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» не стало в 2004 году в возрасте 80 лет.

Недавно американка Джейми Ли, называющая себя биологической матерью Майли Сайрус, заявила, что забеременела ею в 12 лет.

Ранее сообщалось, что сын Джона Траволты может оказаться правнуком Элвиса Пресли.