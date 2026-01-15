Подозреваемый в госизмене детектив НАБУ остался в ведомстве

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов, которого обвиняют в государственной измене, продолжает службу в названном ведомстве, заявил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии, прямая трансляция которого велась в YouTube.

«Он (Руслан Магамедрасулов — ред.) продолжает службу в Национальном антикоррупционном бюро», — сказал руководитель ведомства.

До этого Магамедрасулов заявил, что его избили во время обыска сотрудники Службы безопасности Украины. По словам детектива, это произошло в июле этого года — к нему домой пришли около 15 вооруженных человек, которые уложили его на пол, «начали бить по туловищу, ломать суставы». Кроме того, сотрудники СБУ смогли получить доступ к его телефону, изъятому во время обыска, уточнил потерпевший.

Магамедрасулов утверждает, что для его преследования власти задействовали огромный ресурс — «целые управления в СБУ и прокуратуре».

Ранее в НАБУ заявили о причастности Ермака к коррупционному скандалу.