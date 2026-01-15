Концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва

Mash: на концерт Долиной в Обнинске купили всего 66 билетов

Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Утверждается, что на некоторые встречи с певицей продано меньше 10% билетов. Mash выяснил, что тур Долиной должен был стартовать 8 марта в Обнинске (Калужская область), но там в зал на 700 мест якобы купили всего 66 билетов.

В Брянске при вместимости около 800 мест, продолжает издание, билеты купили примерно 70 человек.

По словам организатора Виталия Чудакова, что решение об отмене концерта примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы. До этого, напомнил он, у Долиной в регионах всегда были аншлаги, однако после скандала с продажей квартиры Полине Лурье это прекратилось.

Известно, что на официальном сайте певицы в мартовском графике нет ни Обнинска, ни Брянска, только московский концерт.

До этого выступление Долиной в петербургском БКЗ «Октябрьский», запланированное на 25 февраля, перенесли на ноябрь на фоне половины проданных билетов.

Ранее продюер заявил о заказной травле Долиной.