Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва

Mash: на концерт Долиной в Обнинске купили всего 66 билетов
Юрий Кочетков/РИА Новости

Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Утверждается, что на некоторые встречи с певицей продано меньше 10% билетов. Mash выяснил, что тур Долиной должен был стартовать 8 марта в Обнинске (Калужская область), но там в зал на 700 мест якобы купили всего 66 билетов.

В Брянске при вместимости около 800 мест, продолжает издание, билеты купили примерно 70 человек.

По словам организатора Виталия Чудакова, что решение об отмене концерта примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы. До этого, напомнил он, у Долиной в регионах всегда были аншлаги, однако после скандала с продажей квартиры Полине Лурье это прекратилось.

Известно, что на официальном сайте певицы в мартовском графике нет ни Обнинска, ни Брянска, только московский концерт.

До этого выступление Долиной в петербургском БКЗ «Октябрьский», запланированное на 25 февраля, перенесли на ноябрь на фоне половины проданных билетов.

Ранее продюер заявил о заказной травле Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630859_rnd_8",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Чемодан, вокзал, субсидия. Сколько государство заплатит вам за переезд в другой регион
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+