Суд отправил под домашний арест главврача новокузнецкого роддома

Главного врача роддома в Новокузнецке, где скончались девять новорожденных, Виталия Хераскова отправили под домашний арест. Об этом сообщает местное издание NGS42.

По его данным, мнение троих защитников, приехавших в суд из Новокузнецка, Кемерова и Москвы, разделилось — они просили разные меры пресечения, в том числе подписку о невыезде.

«Тем не менее суд решил отправить мужчину на домашний арест, который он будет проводить на выделенной ему администрацией квартире на улице Ермакова», — говорится в материале.

Исполняющего обязанности завотделением интенсивной терапии новорожденных Алексею Эмиху суд избрал меру в виде запрета определенных действий.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

