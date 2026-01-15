Россиянин избил знакомую и обмотал ее проводом от удлинителя

В Ставрополье мужчина избил и обмотал знакомую проводом от удлинителя

В Ставрополье 35-летний мужчина поссорился со знакомой, избил ее и обмотал проводом от удлинителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Иноземцево. Местная жительница сообщила в полицию, что ее соседке угрожают физическим устранением — стражи порядка выехали по указанному адресу. Выяснилось, что мужчина гостил у потерпевшей, однако после совместного распития спиртного между ними возникла ссора.

Во время конфликта гость схватил электрический удлинитель и избил им женщину, а затем продолжил наносить удары кулаком. После этого обмотал провод вокруг ее шеи, угрожая перекрыть ей кислород. Пострадавшей удалось вырваться, выбежать в подъезд и обратиться за помощью к соседям.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался скрыться с места преступления. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина избил знакомую в подъезде и силой затащил в квартиру в Уфе.