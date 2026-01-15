Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянин избил знакомую и обмотал ее проводом от удлинителя

В Ставрополье мужчина избил и обмотал знакомую проводом от удлинителя
Shutterstock

В Ставрополье 35-летний мужчина поссорился со знакомой, избил ее и обмотал проводом от удлинителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Иноземцево. Местная жительница сообщила в полицию, что ее соседке угрожают физическим устранением — стражи порядка выехали по указанному адресу. Выяснилось, что мужчина гостил у потерпевшей, однако после совместного распития спиртного между ними возникла ссора.

Во время конфликта гость схватил электрический удлинитель и избил им женщину, а затем продолжил наносить удары кулаком. После этого обмотал провод вокруг ее шеи, угрожая перекрыть ей кислород. Пострадавшей удалось вырваться, выбежать в подъезд и обратиться за помощью к соседям.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался скрыться с места преступления. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина избил знакомую в подъезде и силой затащил в квартиру в Уфе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631675_rnd_2",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+