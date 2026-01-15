Большунов высказался о получении нейтрального статуса

Большунов о нейтральном статусе: соревнуемся здесь, а должны — в мире

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о процессе получения нейтрального статуса для допуска к международным соревнованиям. Его слова передает «Чемпионат».

«Что слышно про нейтральный статус? Нейтральный статус — без комментариев. Мы соревнуемся здесь, а лучше должны соревноваться в мире», — высказался Большунов.

Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

