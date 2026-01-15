Размер шрифта
Общество

Женщина два года ходила с опухшим лицом после введения филлеров в тайской клинике

Тайка хотела убрать в клинике гиперпигментацию, но получила постоянный отек лица
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Таиланда два года ходила с опухшим лицом после инъекции филлера, пишет Thaiger.

Летом 2023 года жительница округа Саттахип в провинции Чонбури обратилась в местный филиал известной в Паттайе клинике. 37-летняя женщина хотела избавиться от мелазмы на лице ( доброкачественной, но стойкой гиперпигментации, вызванной избытком меланина), но один из сотрудников предложил ей ввести филлер по цене 33 999 бат (85 тыс. рублей — прим. ред.) за один сеанс.

Пациентка согласилась на процедуру, но заплатила в общей сложности 40 тыс. бат за 29 мл препарата. Через неделю у нее появился отек, вызвавший деформацию лица, и сильная боль. Она вернулась в клинику, где ей назначили лекарства для уменьшения отека, но ее состояние не улучшилось.

Во время повторного визита сотрудники клиники успокоили ее и ввели еще одну инъекцию филлера объемом около 10 мл. До ноября 2025 года пострадавшая посещала клинику, где ей продолжали назначать лекарства, однако симптомы не пропадали.

Затем женщина попала в больницу в Бангкоке, после чего отек начал спадать, а ее состояние значительно улучшилось. Тайка подала заявление в полицию Саттахипа и обратилась в Медицинский совет Таиланда.

Женщина говорит, что клиника предложила ей некую финансовую компенсацию, но ее главной мотивацией является желание привлечь виновных к ответственности.

Ранее пациентка обвинила звездного хирурга в том, что он изуродовал ей нос. 

