Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Из музея «Ельцин Центра» пропали упоминания об иноагентах

Из музея «Ельцин Центра» пропали упоминания о Ройзмане, Макаревиче и Муратове
Павел Лисицын/РИА Новости

Музей «Ельцин Центра» убрал упоминания признанных в РФ иностранных агентов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Об этом сообщает URA.RU.

«В прошлом году были перемонтированы некоторые медиапрограммы Музея в связи с вступившим в силу законом, запрещающим просветительскую деятельность лицам, внесенным в реестр Минюста», — уточнили в пресс-службе музея.

До этого сообщалось, что в музее «Ельцин Центра» закроют театральную платформу «В Центре». В общественном центре поблагодарили коллег за их труд и усилия сохранить театральную платформу в непростых финансовых условиях.

В ноябре президент России Владимир Путин направил поздравление Президентскому центру Бориса Ельцина в Екатеринбурге по случаю его 10-летнего юбилея.

Ельцин-центр был открыт 25 ноября 2015 года в соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». На строительство потратили более 7 млрд рублей.

Ранее замглавы «Ельцин Центра» осудили за репост в соцсети.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631321_rnd_2",
    "video_id": "record::f1bb3e65-2ee9-4738-a594-78a3b7dffd27"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+