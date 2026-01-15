Из музея «Ельцин Центра» пропали упоминания об иноагентах

Из музея «Ельцин Центра» пропали упоминания о Ройзмане, Макаревиче и Муратове

Музей «Ельцин Центра» убрал упоминания признанных в РФ иностранных агентов экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Об этом сообщает URA.RU.

«В прошлом году были перемонтированы некоторые медиапрограммы Музея в связи с вступившим в силу законом, запрещающим просветительскую деятельность лицам, внесенным в реестр Минюста», — уточнили в пресс-службе музея.

До этого сообщалось, что в музее «Ельцин Центра» закроют театральную платформу «В Центре». В общественном центре поблагодарили коллег за их труд и усилия сохранить театральную платформу в непростых финансовых условиях.

В ноябре президент России Владимир Путин направил поздравление Президентскому центру Бориса Ельцина в Екатеринбурге по случаю его 10-летнего юбилея.

Ельцин-центр был открыт 25 ноября 2015 года в соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». На строительство потратили более 7 млрд рублей.

Ранее замглавы «Ельцин Центра» осудили за репост в соцсети.