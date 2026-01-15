В ГД назвали «надувательством» способ повышения рождаемости в Вологодской области

Призывы вологодских властей регистрировать детей у них в регионе — «надувательство цифр», заявил изданию «Подъем» глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Свое мнение парламентарий высказала на фоне сообщений губернатора региона Георгия Филимонова о том, что в Вологодской области повысилась рождаемость. По его словам, это происходит, потому что уехавшим жительницам области предлагают регистрировать новорожденных детей в регионе через «Госуслуги».

Останина сообщила, что этот подход призван «показать удобные цифры и бравурные отчеты», однако на деле это «профанация во вред всем нам». Депутат добавила, что она за такое «просто публично бы наказывала».

«Губернаторы наперегонки, чтобы отчитаться перед федеральным центром, пытаются эти цифры надувать. Дутые, надуманные цифры ни к чему хорошему не приведут», — отметила депутат.

По ее словам, тот «демографический рывок», который необходим стране, сравнив с прорывом в космосе, но для этого важно «быть честными самим с собой».

До этого президент России Владимир Путин дал поручение предусмотреть увеличение размера государственной поддержки семей. В документе указано, что в рамках исполнения поручения необходимо представить предложения «по комплексной модернизации мер, которые будут направлены на повышение рождаемости и поддержку семей России.

