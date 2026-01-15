Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В ГД назвали «надувательством» способ повышения рождаемости в Вологодской области

Останина: повышение рождаемости в Вологодской области — надувательство цифр
Нина Зотина/РИА Новости

Призывы вологодских властей регистрировать детей у них в регионе — «надувательство цифр», заявил изданию «Подъем» глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Свое мнение парламентарий высказала на фоне сообщений губернатора региона Георгия Филимонова о том, что в Вологодской области повысилась рождаемость. По его словам, это происходит, потому что уехавшим жительницам области предлагают регистрировать новорожденных детей в регионе через «Госуслуги».

Останина сообщила, что этот подход призван «показать удобные цифры и бравурные отчеты», однако на деле это «профанация во вред всем нам». Депутат добавила, что она за такое «просто публично бы наказывала».

«Губернаторы наперегонки, чтобы отчитаться перед федеральным центром, пытаются эти цифры надувать. Дутые, надуманные цифры ни к чему хорошему не приведут», — отметила депутат.

По ее словам, тот «демографический рывок», который необходим стране, сравнив с прорывом в космосе, но для этого важно «быть честными самим с собой».

До этого президент России Владимир Путин дал поручение предусмотреть увеличение размера государственной поддержки семей. В документе указано, что в рамках исполнения поручения необходимо представить предложения «по комплексной модернизации мер, которые будут направлены на повышение рождаемости и поддержку семей России.

Ранее стал известен средний возраст российских женщин, рожающих первого ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631597_rnd_3",
    "video_id": "record::feedc312-62a3-4277-bd11-528ab84531fd"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+