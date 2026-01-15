Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Годовалому ребенку потребовалась операция на лице после нападения домашней собаки

The Sun: собака напала на годовалого мальчика и вгрызлась ему в лицо
alberto clemares exposito/Shutterstock/FOTODOM

Годовалому ребенку потребовалась операция на лице после нападения семейной собаки в городе Донкастер на севере Англии, пишет The Sun.

По данным экстренных служб, на место происшествия были срочно направлены парамедики после сообщений о том, что на младенца напал американский бульдог в семейном доме. Ребенок находился на полу, когда собака внезапно набросилась на него.

Мальчик был доставлен в больницу, где ему потребовалось хирургическое вмешательство. Его состояние официально не уточняется. На место также прибыли сотрудники полиции Южного Йоркшира, которые изъяли собаку. Животное в настоящее время содержится в полицейских вольерах. По информации полиции, ранее собака уже проявляла признаки агрессии по отношению к ребенку.

Инспектор Стив Ашер заявил, что подобные инциденты подчеркивают последствия безответственного владения животными. По его словам, пострадавшими нередко становятся «невинные и уязвимые люди», получающие травмы с пожизненными физическими и психологическими последствиями.

«Это не случайность и не недоразумение — такое поведение требует вмешательства, дрессировки и изменения условий содержания», — подчеркнул он.

Ранее в Индии восемь бездомных собак напали на двухлетнего ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631603_rnd_1",
    "video_id": "record::e0293bfe-28d3-4a48-b231-466ec039c4ff"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+