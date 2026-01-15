Годовалому ребенку потребовалась операция на лице после нападения домашней собаки

The Sun: собака напала на годовалого мальчика и вгрызлась ему в лицо

Годовалому ребенку потребовалась операция на лице после нападения семейной собаки в городе Донкастер на севере Англии, пишет The Sun.

По данным экстренных служб, на место происшествия были срочно направлены парамедики после сообщений о том, что на младенца напал американский бульдог в семейном доме. Ребенок находился на полу, когда собака внезапно набросилась на него.

Мальчик был доставлен в больницу, где ему потребовалось хирургическое вмешательство. Его состояние официально не уточняется. На место также прибыли сотрудники полиции Южного Йоркшира, которые изъяли собаку. Животное в настоящее время содержится в полицейских вольерах. По информации полиции, ранее собака уже проявляла признаки агрессии по отношению к ребенку.

Инспектор Стив Ашер заявил, что подобные инциденты подчеркивают последствия безответственного владения животными. По его словам, пострадавшими нередко становятся «невинные и уязвимые люди», получающие травмы с пожизненными физическими и психологическими последствиями.

«Это не случайность и не недоразумение — такое поведение требует вмешательства, дрессировки и изменения условий содержания», — подчеркнул он.

