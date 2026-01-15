Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Наступает протрезвление»: экономист рассказал, какой месяц самый трудный для россиян

Экономист Берзон: январь – наиболее финансово трудный месяц для россиян
Ja Crispy/Shutterstock/FOTODOM

Россияне чаще всего испытывают финансовые трудности во второй половине января, рассказал «Газете.Ru» профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон. Он отметил, что финансовое планирование помогает избегать проблем после праздников.

«На основе многолетних исследований статистика говорит о том, что один из тяжелых месяцев является январь. Связано с тем, что компании стремятся заработную плату выплатить в конце декабря. Есть еще компании, которые платят 13-ю зарплату. Такой приток денег, с одной стороны, это хорошо. Люди финансово обеспечены, они могут достойно встретить Новый год, сделать подарки. Но потом наступает, извините за такие слова, протрезвление, когда праздники закончились — и вроде денег было много, теперь их не хватает. Для тех людей, которые не ведут свой семейный бюджет и заранее не планируют какие-то будущие расходы, прожить вторую половину января тяжело», — подчеркнул он.

Берзон отметил, что финансовые трудности наступают и после отпусков на протяжении года.

«Для многих семей тяжелый месяц — это когда люди уезжают в отпуск и потом из отпуска возвращаются. Перед уходом они получают отпускные — эти деньги позволяют провести отпускной период кому-то лучше, кому-то хуже, но достойно, отдохнуть с детьми, в семье. Но потом, когда люди возвращаются, опять надо ждать следующей зарплаты. И вот примерно следующий месяц после отпуска, — он тоже достаточно напряженный. У большинства семей, естественно, бывают исключения. Те, которые планируют финансовые расходы, умеют управлять деньгами, исключают эмоциональные покупки, они избегают вот таких вот ситуаций», — заключил он.

Ранее врач объяснил, почему мы заболеваем сразу после праздников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631501_rnd_3",
    "video_id": "record::42663171-13fd-46c9-a4e1-c84e79d2b999"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+