«Наступает протрезвление»: экономист рассказал, какой месяц самый трудный для россиян

Россияне чаще всего испытывают финансовые трудности во второй половине января, рассказал «Газете.Ru» профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон. Он отметил, что финансовое планирование помогает избегать проблем после праздников.

«На основе многолетних исследований статистика говорит о том, что один из тяжелых месяцев является январь. Связано с тем, что компании стремятся заработную плату выплатить в конце декабря. Есть еще компании, которые платят 13-ю зарплату. Такой приток денег, с одной стороны, это хорошо. Люди финансово обеспечены, они могут достойно встретить Новый год, сделать подарки. Но потом наступает, извините за такие слова, протрезвление, когда праздники закончились — и вроде денег было много, теперь их не хватает. Для тех людей, которые не ведут свой семейный бюджет и заранее не планируют какие-то будущие расходы, прожить вторую половину января тяжело», — подчеркнул он.

Берзон отметил, что финансовые трудности наступают и после отпусков на протяжении года.

«Для многих семей тяжелый месяц — это когда люди уезжают в отпуск и потом из отпуска возвращаются. Перед уходом они получают отпускные — эти деньги позволяют провести отпускной период кому-то лучше, кому-то хуже, но достойно, отдохнуть с детьми, в семье. Но потом, когда люди возвращаются, опять надо ждать следующей зарплаты. И вот примерно следующий месяц после отпуска, — он тоже достаточно напряженный. У большинства семей, естественно, бывают исключения. Те, которые планируют финансовые расходы, умеют управлять деньгами, исключают эмоциональные покупки, они избегают вот таких вот ситуаций», — заключил он.

