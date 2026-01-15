Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Фото

Америка vs Европа: в Детройте начался международный автосалон

Бонни Паркер из Голливуда: Фэй Данауэй — 85
Умер Игорь Золотовицкий
Девять новорожденных погибли в праздники. Как выглядит роддом Новокузнецка после трагедии
"Клиника", "Баффи", "Шерлок" Гая Ричи и новые части "Игры престолов": 15 главных сериалов 2026-го

Детройтский международный автосалон стартовал в США. В нем принимает участие 41 автомобильный бренд, включая Ford, General Motors, Jeep, Mercedes-Benz и другие. Среди ярких новинок выставки – обновленные внедорожники Jeep, Ford Bronco для экстремальных заездов по бездорожью, самый мощный пикап от Ram, выдающий 777 лошадиных сил, и экспедиционный минивэн Chrysler Pacifica, приспособленный для путешествий.

Возрожденный культовый внедорожник Ford Bronco представлен на выставке в экстремальной версии RTR c 33-дюймовыми колесами и усиленными амортизаторами. Концепт Chrysler Pacifica получил увеличенный дорожный просвет и спальное место в салоне.

На пикапы RAM вернулся легендарный бензиновый мотор V8 HEMI. Необычная премьера Детройтского автосалона — новая модификация танка Abrams с пультом управления для компьютерных игр. Выставка в автомобильной столице США продлится две недели.

Самые яркие новинки автосалона — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+