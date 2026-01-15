Америка vs Европа: в Детройте начался международный автосалон

Детройтский международный автосалон стартовал в США. В нем принимает участие 41 автомобильный бренд, включая Ford, General Motors, Jeep, Mercedes-Benz и другие. Среди ярких новинок выставки – обновленные внедорожники Jeep, Ford Bronco для экстремальных заездов по бездорожью, самый мощный пикап от Ram, выдающий 777 лошадиных сил, и экспедиционный минивэн Chrysler Pacifica, приспособленный для путешествий.

Возрожденный культовый внедорожник Ford Bronco представлен на выставке в экстремальной версии RTR c 33-дюймовыми колесами и усиленными амортизаторами. Концепт Chrysler Pacifica получил увеличенный дорожный просвет и спальное место в салоне.

На пикапы RAM вернулся легендарный бензиновый мотор V8 HEMI. Необычная премьера Детройтского автосалона — новая модификация танка Abrams с пультом управления для компьютерных игр. Выставка в автомобильной столице США продлится две недели.

Самые яркие новинки автосалона — в фоторепортаже «Газеты.Ru»