Третьяковская галерея уточнила сообщения о посетителе, упавшем на картину Брюллова

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о царапине на картине художника Брюллова

Третьяковская галерея уточнила сообщения о посетителе, упавшем на картину русского живописца Карла Брюллова. Об этом пишет «Москва 24».

В соцсетях 15 января распространилась информация о том, что посетитель выставки «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» якобы споткнулся и упал на портрет старшего брата художника Александра, оставив на полотне царапину.

В пресс-службе учреждения опровергли сообщения о повреждениях на картине. В галерее рассказали о существовании видеозаписи, из которой можно заключить, что в момент падения мужчина не касался картины.

Александр Брюллов — архитектор, художник-портретист, старший брат художника Карла Брюллова. По его проектам в Петербурге построены Михайловский театр, лютеранская церковь Св. Петра, здание Пулковской обсерватории, Штаб Гвардейского корпуса и другие здания. В 1837 году участвовал в воссоздании уничтоженных пожаром интерьеров Зимнего дворца.

В декабре активисты повредили витрину с исторической короной в музее Лондона.

Ранее крупнейшие художественные музеи страны рассказали о выставках 2026 года.