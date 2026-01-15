Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Третьяковская галерея уточнила сообщения о посетителе, упавшем на картину Брюллова

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о царапине на картине художника Брюллова
Русский музей

Третьяковская галерея уточнила сообщения о посетителе, упавшем на картину русского живописца Карла Брюллова. Об этом пишет «Москва 24».

В соцсетях 15 января распространилась информация о том, что посетитель выставки «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» якобы споткнулся и упал на портрет старшего брата художника Александра, оставив на полотне царапину.

В пресс-службе учреждения опровергли сообщения о повреждениях на картине. В галерее рассказали о существовании видеозаписи, из которой можно заключить, что в момент падения мужчина не касался картины.

Александр Брюллов — архитектор, художник-портретист, старший брат художника Карла Брюллова. По его проектам в Петербурге построены Михайловский театр, лютеранская церковь Св. Петра, здание Пулковской обсерватории, Штаб Гвардейского корпуса и другие здания. В 1837 году участвовал в воссоздании уничтоженных пожаром интерьеров Зимнего дворца.

В декабре активисты повредили витрину с исторической короной в музее Лондона.

Ранее крупнейшие художественные музеи страны рассказали о выставках 2026 года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631363_rnd_3",
    "video_id": "record::e8938bb7-04cc-4d97-823f-4031e4364e18"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+