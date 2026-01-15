Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В МИД РФ заявили о незаконности любых судебных решений США по Мадуро

Захарова: Мадуро обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США
Matias Delacroix/AP

Любые судебные решения Вашингтона по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут незаконными, так как он обладает абсолютным иммунитетом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Согласно общепризнанным нормам международного права, основанным на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что Мадуро был отстранен в ходе незаконной силовой операции США. Похищение лидера Венесуэлы нарушает международно-правовые обязательства США, подчеркнула Захарова.

3 января военные США нанесли удары по Венесуэле и захватили Мадуро с женой Силией Флорес. Их доставили в США. На суде в Нью-Йорке Мадуро было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме.

Сам Мадуро заявил в суде о своей невиновности.

В настоящее время обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на Совбезе ООН, что Москва призывает немедленно освободить Мадуро и его супругу.

Ранее эксперт раскрыл, кто может стать следующим президентом Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631657_rnd_7",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+