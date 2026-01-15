В МИД РФ заявили о незаконности любых судебных решений США по Мадуро

Любые судебные решения Вашингтона по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут незаконными, так как он обладает абсолютным иммунитетом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Согласно общепризнанным нормам международного права, основанным на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что Мадуро был отстранен в ходе незаконной силовой операции США. Похищение лидера Венесуэлы нарушает международно-правовые обязательства США, подчеркнула Захарова.

3 января военные США нанесли удары по Венесуэле и захватили Мадуро с женой Силией Флорес. Их доставили в США. На суде в Нью-Йорке Мадуро было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме.

Сам Мадуро заявил в суде о своей невиновности.

В настоящее время обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на Совбезе ООН, что Москва призывает немедленно освободить Мадуро и его супругу.

