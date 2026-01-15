Размер шрифта
В Москве перекрыли съезд с МКАД на СВХ из-за аварии

Съезд с МКАД на СВХ в Москве перекрыт из-за опрокинувшегося экскаватора 
В Москве перекрыли съезд с МКАД на СВХ из-за упавшего с эвакуатора экскаватора. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

«В связи с падением груза (экскаватора) с прицепа грузового автомобиля на проезжую часть перекрыт съезд с внутренней стороны 77 км МКАД на СВХ в сторону центра (Бусиновская эстакада)», — сообщает канал.

Движение в районе происшествия затруднено. Судя по видео с канала «На МКАДе ДТП МОСКВА», экскавтор завалился на бок в крайней правой полосе. На месте находятся сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Ранее в Мытищах на видео сняли, как ребенок скатился на ватрушке на проезжую часть.
 
