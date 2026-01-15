Размер шрифта
«Чем скорее, тем лучше»: Путин призвал к урегулированию украинского конфликта

Путин: мирное урегулирование должно быть достигнуто как можно скорее 
Мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто как можно скорее. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Напомню, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности… Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто - и чем скорее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта на Украине», — сказал глава государства во время церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов в Москве.

Он добавил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».

До этого Путин оценил роль России в мире. По его словам, РФ необходима миру не только из-за своей территории, народонаселения, технологического, оборонного и индустриального потенциала, но из-за своих полезных ископаемых. Глава государства подчеркнул, что Россия является важнейшей частью мира, иначе баланс не выстроится.

Ранее Путин заявил, что нужно быть готовым к чему угодно.
 
