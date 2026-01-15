Размер шрифта
В НАБУ сообщили о сотрудничестве с американскими спецслужбами

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о сотрудничестве с ФБР
NABU/YouTube

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сотрудничает с ФБР и обменивается информацией с этим американским агентством. Об этом сообщил глава ведомства Семен Кривонос на заседании комиссии Верховной рады, его транслировали в YouTube.

«НАБУ сотрудничает с ФБР, подписан меморандум. ФБР посещает НАБУ, мы проводим встречи и обмен информацией. Мы можем обращаться к ним с запросами», — сказал он.

До этого ряд украинских СМИ связывали антикоррупционные расследования НАБУ в отношении окружения президента страны Владимира Зеленского и членов нынешнего правительства с влиянием США.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

НАБУ опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Верховной рады в деле о подкупе. На записи голос депутата узнаваем, однако записи голосов парламентариев, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указываются.

Ранее видео с обысками НАБУ у Юлии Тимошенко появилось в сети.

