Как узнать свой номер телефона: самые эффективные способы при разных операторах связи

Как выяснить свой номер телефона без интернета и при нулевом балансе: инструкция

Покупка новой SIM-карты, восстановление старого телефона или просто внезапный провал в памяти — забыть свой телефонный номер можно по разным причинам. Практически каждый человек сталкивался с подобной ситуацией. Способов узнать заветные цифры немало, и многие из них работают даже при нулевом балансе или отсутствии интернета. Что нужно сделать, чтобы быстро выяснить свой номер телефона, — в материале «Газеты.Ru».

Как узнать свой номер через настройки телефона

Самый быстрый и удобный способ узнать свой номер — вставить SIM-карту в работающий смартфон и зайти в настройки.

Пользователям Android нужно открыть «Настройки», перейти в раздел «О телефоне» или «Об устройстве» и найти пункт «Номер телефона» или «Статус SIM». В некоторых оболочках (например, MIUI от Xiaomi) нужная информация может находиться по пути: «Настройки» → «Управление SIM-картами» → «Информация о SIM-карте».

На IPhone, чтобы узнать свой номер, прокрутите меню настроек вниз и выберите раздел «Телефон». В самом верху следующего экрана будет отображаться «Мой номер».

В редких случаях на IPhone номер скрыт для защиты данных. Тогда узнать его помогут другие методы.

Как узнать свой номер через USSD-код

USSD-код — это бесплатные сервисные команды, которые начинаются со звездочки (*) и заканчиваются решеткой (#). Этот метод работает при нулевом балансе и не требует мобильного интернета.

Для каждого сотового оператора код будет отличаться. Рекомендуется ввести эти коды в список контактов, чтобы всегда иметь их под рукой.

МТС : *111*0887# или *0887#

: *111*0887# или *0887# «МегаФон» : *205#

: *205# «Билайн» : *110*10#

: *110*10# T2 (ранее Tele2) : *201#

: *201# Yota: *103#

После отправки запроса ответ с номером появится на экране или придет в виде SMS в течение нескольких секунд.

Как узнать свой номер через оператора сотовой связи

У каждого оператора сотовой связи есть специальный сервисный номер. Позвонив на него, можно узнать и свой собственный. Обычно звонок на такие номера бесплатный.

МТС : 0887

: 0887 «Билайн» : 0611 или 067410

: 0611 или 067410 «МегаФон» : 0500

: 0500 T2 (ранее Tele2): 611

Наберите номер и дождитесь ответа, который вы получите либо через робота, либо по СМС.

Через документы

Простой, но не всегда удобный способ узнать собственный номер. Найдите договор, заключенный с оператором, конверт от SIM-карты или пластиковую карточку-держатель (сим-трей). Там вы увидите свой номер.

Через мессенджеры

Наверняка вы указывали свой номер в различных мессенджерах.

В WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для этого нужно зайти в раздел «Настройки», а затем перейти в свой профиль.

для этого нужно зайти в раздел «Настройки», а затем перейти в свой профиль. В Telegram номер указан под фотографией пользователя в верхней части экрана в основном меню. Чтобы его увидеть, нажмите на три горизонтальные линии в левом верхнем углу (меню).

номер указан под фотографией пользователя в верхней части экрана в основном меню. Чтобы его увидеть, нажмите на три горизонтальные линии в левом верхнем углу (меню). В мессенджере MAX номер пользователя находится под его фотографией во вкладке «Профиль» в нижнем правом углу.

Через приложение оператора

Для постоянных пользователей смартфонов удобным решением может стать официальное приложение своего оператора (например, «Мой МТС», «Билайн»). Обычно после авторизации ваш номер телефона отображается на главной странице приложения в верхней части экрана.

Аналогично, если у вас есть доступ в интернет, можно зайти на сайт оператора в личный кабинет. Часто при посещении сайта с мобильного интернета, предоставленного этой же SIM-картой, авторизация происходит автоматически, и номер виден сразу.

Как не забыть свой номер телефона: практические советы

Если у вас несколько SIM-карт или вы недавно сменили номер телефона, его легко можно забыть. Чтобы этого не произошло, можно подстраховаться следующими способами.