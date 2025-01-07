Крещение Господне в 2025 году: праздник Святого Богоявления и его традиции

Как и когда отмечают праздник Крещения Господня и что принято делать в этот день

Крещение — это один из главных церковных праздников, ежегодно отмечающийся в январе. В этот день, который также называют Богоявлением, произошло одно из самых важных событий в христианской традиции — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. О сути и значении этого праздника для православных верующих и о том, почему ныряние в прорубь в этот день не смоет все грехи, «Газете.Ru» рассказал священник Николай Конюхов.

Когда отмечают Крещение Господне в 2025 году

Крещение Господне — один из двунадесятых праздников церковного календаря. Он входит в число 12 важнейших церковных дат после Пасхи.

19 января ежегодно отмечают Крещение Господне (6 января по старому стилю)

Двунадесятые праздники в православном календаре Двунадесятые праздники в православном календаре — это двенадцать главных праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа и Божией Матери.



1. Рождество Христово (7 января)

2. Крещение Господне (19 января)

3. Сретение Господне (15 февраля)

4. Воскресение Христово (Пасха, дата меняется)

5. Вознесение Господне (40-й день после Пасхи)

6. Троица (Пятидесятница, 50-й день после Пасхи)

7. Успение Пресвятой Богородицы (28 августа)

8. Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября)

9. Собор Пресвятой Богородицы (8 сентября)

10. Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)

11. Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля)

12. Преображение Господне (19 августа)







Для православных христиан этот день является кульминацией празднования, начинающегося с Крещенского Сочельника, который тоже играет важную роль в церковных традициях. В 2025 году он приходится на 18 января.

Крещению предшествуют четыре дня предпразднства и следуют восемь дней попразднства. В это время в храмах проводятся специальные богослужения, посвященные самому событию Крещения, что создает атмосферу важнейшего торжества для церкви.

Значение праздника и смысл названия

Крещение Господне имеет важное значение для христиан, так как оно символизирует начало служения Иисуса Христа и его явление миру как Спасителя. Праздник напоминает верующим о важности крещения и духовного обновления, а также о единстве Святой Троицы. В этот день верующие собираются, чтобы укрепить свою веру и вспомнить о том, как Иисус пришел в мир, чтобы спасти человечество.

Праздник имеет два широко распространенных названия: Крещение Господне и Святое Богоявление (или Теофания). Каждый из них носит свой уникальный смысл.

Крещение Господне

Название акцентирует внимание на самом событии — крещении Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Это событие знаменует начало служения Христа и открывает путь для всех верующих к спасению.

Святое Богоявление (Теофания)

close Эдвард Берн-Джонс, «Поклонение волхвов» Музей Орсе

До середины V века Рождество Христово и Крещение Господне не отмечались отдельно; существовал лишь единый праздник Богоявления, который отмечали 6 января (19 января по новому стилю). Этот праздник объединял в себе все события, связанные с Рождеством и Крещением, включая поклонение волхвов новорожденному Иисусу Христу.

«Как мы помним, Иоанн Предтеча готовил людей к пришествию Христа. Но, по Евангелию, Спаситель сам пришел к пророку. Иоанн Предтеча боялся и говорил Иисусу, что он не достоин его крестить. Но, несмотря на то, что у Христа не было грехов, он все равно заходит в Иордан и сразу же выходит. Такое символическое действие назвали Богоявлением — явлением всей Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа», — рассказал священник.

Богоявление, или Теофания, в целом указывает на проявление божественного в мире. Во время Крещения Святой Дух явился в виде голубя, и голос Бога подтвердил божественность Иисуса Христа. Название Богоявление подчеркивает не только момент проявления Христа как Сына Божьего, но и приглашение всех к духовному обновлению через таинство крещения.

История Крещения Господня

Библейские корни

Крещение Иисуса в реке Иордан является важным событием, описанным в Новом Завете. Оно упоминается во всех трех синоптических Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки.

Евангелие от Матфея (3:13-17). Иисус приходит к Иоанну Предтече, чтобы креститься. Согласно Евангелию, когда к пророку пришел Иисус, Иоанн сначала не желал крестить Его, понимая, что Христос безгрешен. Однако Иисус настоял на этом, чтобы исполнить все праведное. После крещения, когда Он выходил из воды, небо стало ясным, и Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а голос Бога Отца сказал: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Иисус пришел к величайшему пророку Иоанну Предтече, где он крестил людей в реке Иордан. Желающие обращались к пророку, каялись в своих грехах, и Иоанн погружал их в воду в знак того, что они смывали с себя духовную грязь, начиная новую жизнь. Николай Конюхов священник, клирик

Евангелие от Марка (1:9-11). Здесь также описывается, как Иисус приходит к Иоанну и принимает крещение, после чего открывается небо, и Дух Святой сходит на Него.

Евангелие от Луки (3:21-22). В этом тексте также подчеркивается, что Дух Святой сошел на Иисуса, и вновь слышен голос Отца.

close Андреа Верроккьо, «Крещение», ок. 1472—1475 Uffizi Gallery

Ранние христианские традиции

Объединение праздников. Как уже упоминалось, в ранние века христианства Рождество и Крещение отмечались вместе, поскольку оба события подчеркивали божественную природу Иисуса и его миссию. Это объединение праздников происходило в контексте более широкой концепции Богоявления, которое охватывало все проявления божественности Христа.

Первые упоминания. Первые упоминания о праздновании Богоявления относятся к II веку, когда христиане в Египте начали отмечать этот день как день крещения Иисуса. В III веке праздник стал более распространенным, и его начали отмечать и в других регионах.

Разделение праздников

С распространением христианства и увеличением числа последователей, Рождество и Крещение стали отмечаться отдельно. Это событие произошло в IV-V веках. Рождество было установлено на 25 декабря (7 января по юлианскому календарю), а Богоявление сохранило свою дату 6 января (19 января по юлианскому календарю). Это разделение стало отражением растущей важности каждого из этих событий в христианской традиции.

Развитие праздника Крещения Господне

В IV веке в Константинополе и других центрах христианства начали проводиться специальные обряды и литургии, посвященные Богоявлению. Они включали освящение воды, которое символизировало очищение и обновление. Этот обряд стал центральным элементом праздника. Считается, что вода, освященная в этот день, обладает особой благодатью и может использоваться для крещения и исцеления.

Традиции празднования Крещения Господня

Крещенский сочельник

Канун праздника, который также называют Крещенским Сочельником, наступает 18 января. В этот день верующие готовятся к торжеству. В храмах проводятся специальные службы, где верующие собираются для молитвы и покаяния перед великим событием. На стол во время семейного праздничного ужина обычно ставят постную пищу.

Чин Великого освящения воды

Освященная во время праздника Крещения вода считается особой, так как она освящается служителем церкви во время литургии и специального обряда. Согласно христианскому вероучению, в этот момент она получает благодать и становится источником исцеления и защиты. Освящение воды происходит как в церковных купелях, так и на открытых водоемах. Священник совершает чин Великого освящения воды, произнося специальные молитвы и читая священные тексты, уточнил собеседник «Газеты.Ru».

Считается, что в этот день освящается водное естество, поскольку Иисус Христос вошел в Иордан и освятил воду всего мира. Николай Конюхов священник, клирик

Воду освящают чином Великого водосвятия дважды: накануне праздника, 18 января, и в сам день Богоявления — 19 января. Вода символизирует очищение от грехов, обновление и новое начало. Это связано с крещением Иисуса Христа в реке Иордан, которое стало важным моментом в его служении.

Вода, которую освятили в праздник Крещения Господня, имеет особое название: крещенская вода или Великая Агиасма — великая святыня.

close Андрей Сорокин/РИА Новости

В народе считалось, что в день Крещения «небеса открываются» как об этом писали в Евангелие, и молитвы становятся особенно сильными. Поэтому верующие старались заниматься духовной практикой: молиться, исповедоваться и принимать участие в освящении воды на водоемах.

«В деревнях священники выходят к водоемам и рекам. Поскольку день Крещения отмечается зимой, они выпиливают прорубь, которую называют иордань, и молятся, чтобы Господь освятил воду, наполняя ее исцеляющими свойствами для верующих людей. После этого все набирают эту святую воду, хранят и периодически принимают с молитвой», — рассказал клирик.

Крещенские купания

Одна из самых известных традиций Крещения Господня — купание в проруби. Многие верующие ныряют в прорубь в день праздника, что символизирует очищение от грехов и обновление духа. Этот обряд часто сопровождается молитвами и песнопениями.

Существует поверье, что если в день Крещения человек искупается в освященной воде, он будет здоров на протяжении всего года. Поэтому многие совершают обряд купания в проруби, считая это символом очищения не только тела, но и духа.

Традиция окунания в прорубь появилась сравнительно недавно. Эта традиция не имеет прямого религиозного значения, тем не менее некоторые считают, что с помощью этого действия прощаются все грехи, но это не так. Помните, что прощение подается людям через покаяние, а не через погружение в купель. Николай Конюхов священник, клирик

Важно Крещенские купания обычно проходят организованно, с соблюдением необходимых мер безопасности. Не стоит нырять в прорубь в одиночестве или если у вас есть определенные заболевания.



«Окунание в прорубь — это просто традиция, а не необходимость. Что категорически запрещено, так это купание в купели в состоянии алкогольного опьянения и в неположенных местах. Следует относиться к этому внимательнее, и если вы решили окунуться в прорубь, то делайте это только в оборудованных местах под присмотром спасателей», — предупредил священник Николай Конюхов.



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Обряд освящения жилья

После освящения воды существует традиция окроплять собственные дома и дворы святой водой. Считается, что такой ритуал символизирует очищение и служит защитой для всех домочадцев.

Помощь нуждающимся

Неотъемлемой частью праздника также является проявление добродетели. Верующие стараются оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, участвуя в благотворительных акциях. Это не только соответствует давним христианским традициям, но и подчеркивает смысл великого и светлого праздника.

Дни попразднства

После основного праздника, с 20 января, начинаются дни попразднства. Это время, когда верующие продолжают отмечать праздник Крещения Господня, в храмах восемь дней проводятся дополнительные службы. Ежегодно цикл празднования завершается 27 января.

Народные приметы на Крещение Господне

День Крещения Господня связан не только с религиозными традициями, но и с народным фольклором, который передается из поколения в поколение.

Состояние воды в водоемах

Если вода в этот день тихая и спокойная, это считается хорошим знаком. Это означает, что следующий год будет спокойным и мирным.

Если же вода бурлит или имеет темный цвет, это может предвещать трудности и проблемы в будущем году.

Какой будет погода

Если на Крещение морозно и без осадков, ожидается хороший урожай в будущем году.



Снег или дождь в этот день предвещает неудачи и несчастья.



Если снега в этот день много и сугробы высокие, это символизирует богатство и изобилие в будущем.

Что нельзя делать в день Крещения Господня

close Максим Захаров/Sputnik/РИА Новости

Как и в другие важные церковные даты, в период предпразднства, дня Крещения Господне и попразднства существуют действия, которых следует избегать.

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой и повседневными делами. Постарайтесь уделить внимание духовным практикам и семье.

Избегайте споров и конфликтов. Этот день должен быть проведен в мире и гармонии.

Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, так как это может отвлечь от истинного смысла праздника. Чрезмерное веселье с обильными возлияниями не соответствует духу Крещения.

Как и в любой господский день, Крещение не стоит проводить в праздности. Следует помнить, что накануне праздника во время Крещенского Сочельника верующие соблюдают строгий пост, а в сам праздник стараются попасть на службу. Николай Конюхов священник, клирик

Избегайте обсуждения других людей и осуждения. Это также считается плохой приметой и может повлечь за собой негативные последствия.

Как обращаться с крещенской водой?

Как хранить крещенскую воду

Особую крещенскую воду лучше всего хранить в чистой, желательно стеклянной или керамической посуде. Пластиковая тара не рекомендуется, так как она может взаимодействовать с водой и менять ее свойства.

Храните воду в темном, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Это поможет сохранить ее свойства и предотвратить ее порчу.

Следует избегать контакта с грязными или загрязненными предметами. Важно, чтобы вода не подвергалась загрязнению.

Почему следует пить крещенскую воду натощак

Питье воды натощак как физическое, так и духовное значение. Это связано с необходимостью подготовки души и тела к принятию благодати, а также с важностью молитвы и покаяния перед употреблением святой воды.

Что еще можно делать с крещенской водой

Освящение дома. Крещенскую воду можно использовать для освящения своего дома. Для этого достаточно обойти все комнаты, окропив стены и углы водой, при этом произнося молитвы о благословении и защите.

Окропление себя и близких. Воду можно использовать для окропления себя и близких, чтобы получить защиту и благословение. Это может быть сделано в моменты молитвы или в особых случаях, когда требуется поддержка и помощь.

Добавление в пищу и напитки. Некоторые верующие добавляют крещенскую воду в пищу или напитки, чтобы освятить их и наполнить благодатью. Это также может быть сделано в особых случаях, например, во время праздников или семейных торжеств.

Молитва и покаяние. Важно помнить, что использование крещенской воды всегда должно сопровождаться молитвой и искренним покаянием. Это подчеркивает духовный аспект и помогает сосредоточиться на вере и связи с Богом.