Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Госдуме дали совет Макрону после его слов о создании аналога «Орешника»

Депутат Швыткин: Макрону стоит прекратить угрозы и принудить Киев к миру
Ludovic Marin/Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отойти от «мегафонной дипломатии». Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя слова французского лидера о создании аналога комплекса «Орешник».

«На мой взгляд, Макрону нужно отходить от мегафонной дипломатии, а приступать к реальному вопросу о мирном сосуществовании с Россией и, принуждая украинский режим, к переговорам и выполнению тех требований, которые выдвигает Россия по урегулированию украинского кризиса. А не делать громогласные заявления сродни фантастическим произведениям», — подчеркнул депутат.

Как указал Швыткин, Россия в плане вооружения ушла от стран НАТО на десятилетия вперед, поэтому оружие, аналогичное «Орешнику», в ближайшие 10 лет странам альянса «не представится возможным изобрести».

15 января Макрон заявил о том, что Европа и Франция должны обзавестись оружием, аналогичным российскому комплексу с гиперзвуковой ракетой «Орешник».

Ранее в России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631417_rnd_1",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+