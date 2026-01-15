В Госдуме дали совет Макрону после его слов о создании аналога «Орешника»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отойти от «мегафонной дипломатии». Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя слова французского лидера о создании аналога комплекса «Орешник».
«На мой взгляд, Макрону нужно отходить от мегафонной дипломатии, а приступать к реальному вопросу о мирном сосуществовании с Россией и, принуждая украинский режим, к переговорам и выполнению тех требований, которые выдвигает Россия по урегулированию украинского кризиса. А не делать громогласные заявления сродни фантастическим произведениям», — подчеркнул депутат.
Как указал Швыткин, Россия в плане вооружения ушла от стран НАТО на десятилетия вперед, поэтому оружие, аналогичное «Орешнику», в ближайшие 10 лет странам альянса «не представится возможным изобрести».
15 января Макрон заявил о том, что Европа и Франция должны обзавестись оружием, аналогичным российскому комплексу с гиперзвуковой ракетой «Орешник».
Ранее в России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».